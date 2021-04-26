Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов военных складов в 2014 году

«Сейчас есть только одна следственная версия, и это, конечно, согласно уликам и тому, что мы получили от полиции — нападение российских агентов», — сказал Бабиш. Он добавил, что разъяснил дело президенту, и что у главы государства есть свое мнение по делу и свои аргументы.