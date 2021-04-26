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Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов военных складов в 2014 году

Ведомости

Следствие в Чехии рассматривает только одну версию причин инцидента во Врбетице 2014 г. — «диверсия российских спецслужб». Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом Милошем Земаном, передает Lidovsky Novini.

«Сейчас есть только одна следственная версия, и это, конечно, согласно уликам и тому, что мы получили от полиции — нападение российских агентов», — сказал Бабиш. Он добавил, что разъяснил дело президенту, и что у главы государства есть свое мнение по делу и свои аргументы. 

«Сейчас явно прорабатывается только одна версия», — подчеркнул премьер.

Ранее Земан заявил, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств того, что российские агенты военной разведки были на складе боеприпасов в деревне Врбетице. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.

После предъявления обвинений в адрес Москвы МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве.

По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.

Ранее по теме: Президент Чехии заявил об отсутствии данных по «российским агентам» во Врбетице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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