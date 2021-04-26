Премьер Чехии заявил о единственной версии взрывов военных складов в 2014 году
Следствие в Чехии рассматривает только одну версию причин инцидента во Врбетице 2014 г. — «диверсия российских спецслужб». Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш по итогам встречи с президентом Милошем Земаном, передает Lidovsky Novini.
«Сейчас есть только одна следственная версия, и это, конечно, согласно уликам и тому, что мы получили от полиции — нападение российских агентов», — сказал Бабиш. Он добавил, что разъяснил дело президенту, и что у главы государства есть свое мнение по делу и свои аргументы.
«Сейчас явно прорабатывается только одна версия», — подчеркнул премьер.
Ранее Земан заявил, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств того, что российские агенты военной разведки были на складе боеприпасов в деревне Врбетице. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.
После предъявления обвинений в адрес Москвы МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве.
По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.