В госдепе ответили на слова Зеленского об изменении минских соглашений
Власти США поддерживают минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования конфликта на востоке Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя госдепартамента США. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в минские договоренности.
«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины», — заявили в госдепе. Представитель ведомства добавил, что договоренности могут привести к успеху, если Россия выполнит все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с соглашениями, и будет «добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине».
26 апреля в интервью изданию Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «тревожным сигналом». «Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив, собственно, ему конец, просто невозможно», — пояснил Песков.