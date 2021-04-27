В госдепе ответили на слова Зеленского об изменении минских соглашений

26 апреля в интервью изданию Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.