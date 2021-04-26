Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского об изменении минского формата

«Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», — сказал он (цитата по ТАСС).