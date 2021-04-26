Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского об изменении минского формата
Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменения минского формата, направленного на урегулирование конфликта в Донбассе, является очередным тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.
«Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня в интервью изданию Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.
Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» заявлял, что с «нормандским форматом» «дела обстоят плохо» и при Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По словам представителя Кремля, самым опасным в данной ситуации является то, что Киев считает минские договоренности «мертвыми» и невыполнимыми, подчеркнул он.