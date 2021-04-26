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Песков назвал «тревожным сигналом» заявление Зеленского об изменении минского формата

Ведомости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости изменения минского формата, направленного на урегулирование конфликта в Донбассе, является очередным тревожным сигналом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

«Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня в интервью изданию Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в минский формат и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Вдобавок он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.

Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» заявлял, что с «нормандским форматом» «дела обстоят плохо» и при Зеленском «не удалось продвинуться ни на йоту» в реализации минского комплекса мер и достигнутых в Париже договоренностей. По словам представителя Кремля, самым опасным в данной ситуации является то, что Киев считает минские договоренности «мертвыми» и невыполнимыми, подчеркнул он.

Ранее по теме: В Кремле заявили о невыполнении Киевом минских договоренностей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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