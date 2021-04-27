Посол России объяснил высылку дипломатов из Польши стремлением показать лояльность США
Высылка российских дипломатов из Польши ничем не обоснована и является следствием стремления Варшавы показать лояльность США, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Польше Сергея Андреева.
«Как уже стало традицией, очередные американские санкции введены под явно надуманными предлогами, России предъявляют какие-то абсурдные обвинения без малейших доказательств, а польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США и подкрепить ее ничем не обоснованной высылкой российских дипломатов», — сказал он в интервью агентству.
Ответный шаг России — объявление пятерых польских дипломатов персонами нон грата — Андреев назвал адекватным. «С российской стороны на эту недружественную акцию дан адекватный ответ. Ничего нового в наши отношения этот эпизод не вносит», — отметил российский посол.
15 апреля Польша признала трех российских дипломатов персонами нон грата. Основанием для такого решения стало якобы нарушение ими условий дипломатического статуса и осуществление действий во вред Польше.
Ранее в тот же день президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.