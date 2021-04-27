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Посол России объяснил высылку дипломатов из Польши стремлением показать лояльность США

Ведомости

Высылка российских дипломатов из Польши ничем не обоснована и является следствием стремления Варшавы показать лояльность США, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Польше Сергея Андреева.

«Как уже стало традицией, очередные американские санкции введены под явно надуманными предлогами, России предъявляют какие-то абсурдные обвинения без малейших доказательств, а польские власти спешат впереди остальных союзников продемонстрировать безоговорочную лояльность США и подкрепить ее ничем не обоснованной высылкой российских дипломатов», — сказал он в интервью агентству.

Ответный шаг России — объявление пятерых польских дипломатов персонами нон грата — Андреев назвал адекватным. «С российской стороны на эту недружественную акцию дан адекватный ответ. Ничего нового в наши отношения этот эпизод не вносит», — отметил российский посол.

15 апреля Польша признала трех российских дипломатов персонами нон грата. Основанием для такого решения стало якобы нарушение ими условий дипломатического статуса и осуществление действий во вред Польше.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, десяти российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Ранее по теме: Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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