Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши
МИД России объявил пятерых польских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию России до исхода дня 15 мая, следует из заявления на сайте ведомства.
15 апреля Польша признала трех российских дипломатов персонами нон грата. Основанием для такого решения стало якобы нарушение ими условий дипломатического статуса и осуществление действий во вред Польше.
«В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило persona non grata пятерых сотрудников посольства Республики Польши в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 г.», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Высылка российских дипломатов из Польши является «очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений», считают в МИДе, а контакты Москвы и Варшавы фактически заморожены «стараниями польских властей на протяжении последних лет».
В польском МИДе ранее выразили полную солидарность с решением США ввести новые санкции против России. «Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», — сообщили 15 апреля в ведомстве.