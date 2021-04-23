Россия объявила о высылке пятерых дипломатов Польши

Высылка российских дипломатов из Польши является «очередным подтверждением того, что Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение наших двусторонних отношений», считают в МИДе, а контакты Москвы и Варшавы фактически заморожены «стараниями польских властей на протяжении последних лет».