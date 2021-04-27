Машина с российскими миротворцами подорвалась на мине в Карабахе
Автомобиль с российскими миротворцами подорвался на противотанковой мине в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Унан Тадевосян. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Тадевосяна, инцидент произошел три дня назад, двое миротворцев получили ранения и были госпитализированы. Он отметил, что их жизни ничто не угрожает. Точное место и время инцидента Тадевосян не уточнил.
В декабре 2020 г. во время работ по разминированию в районе Шуши Нагорном Карабахе погиб офицер российского миротворческого контингента. Его имя и звание не сообщались.
Российские миротворцы находятся в Карабахе с ноября 2020 г. для контроля за соблюдением армяно-азербайджанского соглашения о перемирии. Оно было подписано 9 ноября при посредничестве России и положило конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в регионе.
Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. Российские миротворцы также обеспечивают безопасность так называемого коридора из Армении в Карабах. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.