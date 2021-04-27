Машина с российскими миротворцами подорвалась на мине в Карабахе

Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. Российские миротворцы также обеспечивают безопасность так называемого коридора из Армении в Карабах. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.