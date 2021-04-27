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Машина с российскими миротворцами подорвалась на мине в Карабахе

Ведомости

Автомобиль с российскими миротворцами подорвался на противотанковой мине в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Унан Тадевосян. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Тадевосяна, инцидент произошел три дня назад, двое миротворцев получили ранения и были госпитализированы. Он отметил, что их жизни ничто не угрожает. Точное место и время инцидента Тадевосян не уточнил.

В декабре 2020 г. во время работ по разминированию в районе Шуши Нагорном Карабахе погиб офицер российского миротворческого контингента. Его имя и звание не сообщались.

Российские миротворцы находятся в Карабахе с ноября 2020 г. для контроля за соблюдением армяно-азербайджанского соглашения о перемирии. Оно было подписано 9 ноября при посредничестве России и положило конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в регионе.

Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. Российские миротворцы также обеспечивают безопасность так называемого коридора из Армении в Карабах. Контингент военных России будет находиться в регионе до 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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