Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Карабаха
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.
«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остаётся стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.
Пашинян также проинформировал Путина о развитии внутриполитической ситуации в Армении, кроме того, стороны обсудили темы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
В пресс-службе армянского премьера добавили, что Путин и Пашинян подчеркнули «необходимость полноценной реализации 8-го пункта, который касается обмена военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами».
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.