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Пашинян рассказал о возможности расширения российских военных баз в Армении

Ведомости

Армения и Россия обсуждают возможность создания в Сюникской области на юге республики опорного пункта российской военной базы, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Обсуждаем возможности обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении. Также проводятся обсуждения о создании опорного пункта российской военной базы в Сюникской области», — сказал Пашинян, выступая в парламенте республики. По его словам, обсуждения по этим вопросам с Россией «проходят достаточно эффективно».

О том, что Армения допускает частичную передислокацию 102-й российской базы на восток страны для прикрытия миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, в феврале заявил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян. В то же время он отмечал, что о создании еще одной военной базы России в стране речи не идет, только об укрупнении и расширении существующей.

102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 г. по договору России и Армении на основе 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа Советской Армии. Военнослужащие базы размещаются в городе Гюмри и в Ереване, а также на совместно используемом аэродроме «Эребуни» близ столицы республики. Численность личного состава — около 4 тыс. человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8М, некоторым количеством танков, БМП, автомобильной и специальной техники.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией.  За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

Ранее по теме: Премьер Армении и Москва нужны друг другу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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