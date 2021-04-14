Пашинян рассказал о возможности расширения российских военных баз в Армении
Армения и Россия обсуждают возможность создания в Сюникской области на юге республики опорного пункта российской военной базы, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
«Обсуждаем возможности обогащения возможностей 102-й российской военной базы в Армении. Также проводятся обсуждения о создании опорного пункта российской военной базы в Сюникской области», — сказал Пашинян, выступая в парламенте республики. По его словам, обсуждения по этим вопросам с Россией «проходят достаточно эффективно».
О том, что Армения допускает частичную передислокацию 102-й российской базы на восток страны для прикрытия миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, в феврале заявил глава армянского Минобороны Вагаршак Арутюнян. В то же время он отмечал, что о создании еще одной военной базы России в стране речи не идет, только об укрупнении и расширении существующей.
102-я военная база в Гюмри была создана в 1992 г. по договору России и Армении на основе 127-й мотострелковой дивизии Закавказского военного округа Советской Армии. Военнослужащие базы размещаются в городе Гюмри и в Ереване, а также на совместно используемом аэродроме «Эребуни» близ столицы республики. Численность личного состава — около 4 тыс. человек. Она оснащена зенитно-ракетными комплексами С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24П и Ми-8М, некоторым количеством танков, БМП, автомобильной и специальной техники.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших, по соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика очистила ряд районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с Арменией. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. будут следить российские миротворцы.