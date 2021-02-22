Ереван подтвердил заинтересованность в расширении российской военной базы в республике
Армения всегда была заинтересована в расширении 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил глава минобороны республики Вагаршак Арутюнян в интервью «РИА Новости».
«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована», — рассказал он.
Арутюнян пояснил, что база входит в Объединенную группировку войск (сил) Вооруженных сил Армении и России, поэтому расширение базы будет означать и наращивание потенциала совместной группировки.
Министр также добавил, что Армения прорабатывает вопрос о возможности передислокации части контингента из состава российской военной базы в случае ее расширения на восток республики.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.