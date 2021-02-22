Ереван подтвердил заинтересованность в расширении российской военной базы в республике

В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.