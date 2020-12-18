Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе
Минобороны России сообщило о гибели российского офицера при разминировании территории в районе Шуши в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.
«В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра», — сказали в ведомстве, отметив, что военнослужащему была оказана экстренная медицинская помощь. Он скончался от полученных травм при транспортировке в госпиталь.
В Минобороны отметили, что его семье «будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка».
Ранее Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками, захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.