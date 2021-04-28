Послы стран Прибалтики прибыли в МИД после высылки российских дипломатов

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием, несмотря на слова президента страны Милоша Земана о том, что есть версия и о неосторожном обращении с боеприпасами. Москва категорически отрицает причастность к взрывам во Врбетице.