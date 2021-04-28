Послы стран Прибалтики прибыли в МИД после высылки российских дипломатов
Послы Латвии, Литвы и Эстонии прибыли в здание МИД России на Смоленской площади в Москве после высылки российских дипломатов, сообщает «Интерфакс».
МИД вызвал послов стран Прибалтики и Словакии накануне, 27 апреля. Это произошло после того, как 22 апреля словацкие власти, а на следующий и власти прибалтийских стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Чехией в ее дипломатическом конфликте с Россией.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием, несмотря на слова президента страны Милоша Земана о том, что есть версия и о неосторожном обращении с боеприпасами. Москва категорически отрицает причастность к взрывам во Врбетице.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.