МИД вызвал послов стран Прибалтики и Словакии

22 апреля Словакия объявила о высылке из страны трех сотрудников российского посольства. Премьер-министр страны Эдуард Хегер пояснил тогда, что это было сделано в знак солидарности с Чехией, которая выдворила 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок позже добавил, что причиной подобного шага со стороны Братиславы стало еще то, что три сотрудника дипмиссии, о которых идет речь, якобы действовали не так, как должны в соответствии с их статусом.