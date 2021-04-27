МИД вызвал послов стран Прибалтики и Словакии
Послы прибалтийских стран и Словакии вызваны в российское Министерство иностранных дел (МИД), они должны прибыть в дипведомство 28 апреля, сообщили в министерстве.
«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — приводит заявление министерства ТАСС.
22 апреля Словакия объявила о высылке из страны трех сотрудников российского посольства. Премьер-министр страны Эдуард Хегер пояснил тогда, что это было сделано в знак солидарности с Чехией, которая выдворила 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок позже добавил, что причиной подобного шага со стороны Братиславы стало еще то, что три сотрудника дипмиссии, о которых идет речь, якобы действовали не так, как должны в соответствии с их статусом.
Кроме того, в знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Латвия, Литва и Эстония. В итоге российский МИД пообещал принять ответные меры в отношении всех четырех стран.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Накануне глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.