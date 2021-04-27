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МИД вызвал послов стран Прибалтики и Словакии

Ведомости

Послы прибалтийских стран и Словакии вызваны в российское Министерство иностранных дел (МИД), они должны прибыть в дипведомство 28 апреля, сообщили в министерстве.

«На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии», — приводит заявление министерства ТАСС.

22 апреля Словакия объявила о высылке из страны трех сотрудников российского посольства. Премьер-министр страны Эдуард Хегер пояснил тогда, что это было сделано в знак солидарности с Чехией, которая выдворила 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок позже добавил, что причиной подобного шага со стороны Братиславы стало еще то, что три сотрудника дипмиссии, о которых идет речь, якобы действовали не так, как должны в соответствии с их статусом.

Кроме того, в знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Латвия, Литва и Эстония. В итоге российский МИД пообещал принять ответные меры в отношении всех четырех стран.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Накануне глава правительства подтвердил, что данная версия является единственной, рассматриваемой следствием.

После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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