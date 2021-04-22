Словакия высылает трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией
Братислава вышлет из страны трех сотрудников российского посольства, сообщает местное издание Spectator со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.
Дипломаты должны будут покинуть страну через семь дней, отметил Хегер.
«Это решение было принято на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской республикой», — цитирует издание министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.
По словам премьер-министра страны, Словакия пошла на этот шаг «в ответ на вероятную диверсию российских агентов, ставшую причиной взрыва склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г.».
Ранее сегодня МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По стоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.
На фоне последних события посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России на Смоленской.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.
Кроме взаимной высылки дипломатов чешские власти исключили «Росатом» из конкурса на строительства новой АЭС в стране из-за «несоответствия требованиям безопасности» .