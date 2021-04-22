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Словакия высылает трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией

Ведомости

Братислава вышлет из страны трех сотрудников российского посольства, сообщает местное издание Spectator со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера. 

Дипломаты должны будут покинуть страну через семь дней, отметил Хегер. 

«Это решение было принято на основе оценки деятельности, но оно также является выражением солидарности с Чешской республикой», — цитирует издание министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока.

По словам премьер-министра страны, Словакия пошла на этот шаг «в ответ на вероятную диверсию российских агентов, ставшую причиной взрыва склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 г.».

Ранее сегодня МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По стоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги.

На фоне последних события посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России на Смоленской.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.

Кроме взаимной высылки дипломатов чешские власти исключили «Росатом» из конкурса на строительства новой АЭС в стране из-за «несоответствия требованиям безопасности» .

Ранее по теме: Чехия попросила НАТО сделать совместное заявление по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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