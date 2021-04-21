Чехия попросила НАТО сделать совместное заявление по России
Прага запросила у НАТО совместное заявление в связи с предполагаемой ею причастностью России ко взрыву во Врбетице в 2014 г., сообщается на странице Министерства иностранных дел (МИД) Чехии.
«Чешская Республика поблагодарила союзников за проявленную солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО», — говорится в публикации.
Отмечается, что Чехия доложила НАТО о причинах высылки из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, там подчеркнули, что «причастность российских агентов ГРУ к взрыву во Врбетице является неприемлемым нарушением суверенитета и национальной безопасности Чешской Республики и требует соответствующего ответа».
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил «персонами нон грата» 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.