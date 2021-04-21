Парламент Чехии призвал потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице
Депутаты парламента Чехии призвали власти страны потребовать от России компенсацию за взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Чешское телевидение. Также в парламенте призвали сократить число российских дипломатов в Праге.
В ходе выступления в парламенте премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал произошедшее в 2014 г. абсолютно неприемлемым террористическим актом. Первый вице-премьер Ян Гамачек назвал расследование инцидента самой успешной операцией в сфере безопасности в истории страны, которая привела к разгрому российских резидентур в Праге.
Поводом для ухудшения отношений России и Чехии послужило заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
Позже генпрокурор страны Павел Земан заявил о том, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил «персонами нон грата» 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну.