Парламент Чехии призвал потребовать от России компенсацию за взрыв в Врбетице

Поводом для ухудшения отношений России и Чехии послужило заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о том, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.