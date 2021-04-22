МИД пообещал ответить Чехии на сокращение штата посольства России
Россия ответит на решение властей Чехии сократить штат российского посольства в Праге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», — сказала Захарова, комментируя решение властей Чехии сократить персонал российской миссии в Праге после истечения ультиматума российским властям вернуть высланных из Москвы 20 чешских дипломатов. Они, в свою очередь, были высланы в ответ на аналогичное действие по отношению к 18 российским дипработникам.
На фоне последних события посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька прибыл в здание МИД России на Смоленской. Об этом сообщает «РИА Новости». Дипломат проследовал в МИД без комментариев.
Ранее сегодня МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По стоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Кроме взаимной высылки дипломатов чешские власти исключили «Росатом» из конкурса на строительства новой АЭС в стране из-за «несоответствия требованиям безопасности» .