МИД пообещал ответить Чехии на сокращение штата посольства России

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Кроме взаимной высылки дипломатов чешские власти исключили «Росатом» из конкурса на строительства новой АЭС в стране из-за «несоответствия требованиям безопасности» .