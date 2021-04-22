Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве
Чехия сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает ТАСС. Данные действия являются ответными на высылку чешских дипломатов из Москвы, отметил министр.
«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая», — сказал Кулганек.
Министр отметил, что по состоянию на 22 апреля в пражском посольстве работает 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство проведет сегодня «конкретный разговор» с послом Чехии в Москве о том, какие меры предпримет Москва в ответ на возможные действия Праги, которая пригрозила выслать еще больше российских дипломатов.