Прага сократит штат российского посольства до численности чешского в Москве

На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство проведет сегодня «конкретный разговор» с послом Чехии в Москве о том, какие меры предпримет Москва в ответ на возможные действия Праги, которая пригрозила выслать еще больше российских дипломатов.