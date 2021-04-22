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В Кремле назвали истерикой ситуацию с дипломатами в Чехии

Ведомости

В Кремле крайне негативно относятся к сложившейся ситуации в отношениях России и Чехии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши дипломаты работают. Ко всей этой истерике мы относимся крайне негативно. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — сказал Песков по поводу отношений с Чехией.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство проведет сегодня «конкретный разговор» с послом Чехии в Москве о том, какие меры предпримет Москва в ответ на возможные действия Праги, которая пригрозила выслать еще больше российских дипломатов.

Ранее по теме: В МИД России назвали недопустимым тон Чехии в отношении России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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