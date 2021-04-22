В Кремле назвали истерикой ситуацию с дипломатами в Чехии
В Кремле крайне негативно относятся к сложившейся ситуации в отношениях России и Чехии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наши дипломаты работают. Ко всей этой истерике мы относимся крайне негативно. Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позиции», — сказал Песков по поводу отношений с Чехией.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство проведет сегодня «конкретный разговор» с послом Чехии в Москве о том, какие меры предпримет Москва в ответ на возможные действия Праги, которая пригрозила выслать еще больше российских дипломатов.