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Глава МИД Словакии объяснил причину высылки российских дипломатов

Ведомости

Словакия приняла решение о высылке троих российских дипломатов, поскольку они попали под подозрение спецслужб республики, заявил министр иностранных дел страны Иван Корчок в интервью местному изданию Respekt.

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории... В последние дни мы получили от наших структур информацию о том, что действия троих членов дипломатического представительства Российской Федерации в Братиславе не соответствуют тому, как должны действовать дипломаты», — рассказал он.

Министр подчеркнул, что высылка российских дипломатов стала суверенным политическим решением Братиславы, однако по просьбе Праги проявить солидарность оно было принято «таким образом».

На прямой вопрос журналиста, работали ли эти дипломаты на российские спецслужбы, министр не стал отвечать.

«Подтверждаю только, что они были членами дипломатической миссии. Я не буду уточнять, кто это», — добавил он.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.

После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных