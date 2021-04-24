Глава МИД Словакии объяснил причину высылки российских дипломатов
Словакия приняла решение о высылке троих российских дипломатов, поскольку они попали под подозрение спецслужб республики, заявил министр иностранных дел страны Иван Корчок в интервью местному изданию Respekt.
«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории... В последние дни мы получили от наших структур информацию о том, что действия троих членов дипломатического представительства Российской Федерации в Братиславе не соответствуют тому, как должны действовать дипломаты», — рассказал он.
Министр подчеркнул, что высылка российских дипломатов стала суверенным политическим решением Братиславы, однако по просьбе Праги проявить солидарность оно было принято «таким образом».
На прямой вопрос журналиста, работали ли эти дипломаты на российские спецслужбы, министр не стал отвечать.
«Подтверждаю только, что они были членами дипломатической миссии. Я не буду уточнять, кто это», — добавил он.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.