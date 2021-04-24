«Коммерсантъ»: Россия может ограничить импорт чешских товаров

Другой собеседник газеты отметил, что ограничения могут коснуться чешского пива, импорт которого, как уточняет издание, в 2020 г. составил $38 млн. При этом источники газеты соглашаются, что под запрет может попасть любая из отраслей, однако Россия будет руководствоваться принципом «не навредить себе». Товарооборот между Россией и Чехией, уточняет издание со ссылкой на данные ФТС, в 2020 г. упал на 43% из-за коронавируса и составил свыше $5,2 млрд, из которых $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии.