«Коммерсантъ»: Россия может ограничить импорт чешских товаров
Российские власти рассматривают возможность введения асимметричных мер в отношении Чехии, в том числе и ограничений на импорт чешских товаров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах, знакомые с обсуждением вопроса.
Один из источников заявил в беседе с изданием, что Москве, вероятно, придется задействовать асимметричные меры в ответ на «беспрецедентно агрессивные действия Праги», поскольку ответить на них лишь зеркально не получится.
Другой собеседник газеты отметил, что ограничения могут коснуться чешского пива, импорт которого, как уточняет издание, в 2020 г. составил $38 млн. При этом источники газеты соглашаются, что под запрет может попасть любая из отраслей, однако Россия будет руководствоваться принципом «не навредить себе». Товарооборот между Россией и Чехией, уточняет издание со ссылкой на данные ФТС, в 2020 г. упал на 43% из-за коронавируса и составил свыше $5,2 млрд, из которых $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.