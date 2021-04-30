В бундестаге рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» санкциях против России
Возможное отключение SWIFT и запрет «Северного потока — 2» выгодно не Европе, а «третьей стороне», которая хочет посеять «хаос и разруху». Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт телеканалу «360».
«Отключение SWIFT и запрет "Северного потока — 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод», — сказал Гердт. Депутат не уточнил, кого он имеет в виду под «третьей стороной».
В случае отказа ЕС от строительства газопровода на него будут наложены 12 млрд евро штрафных санкций, кроме того, ему придется искать иные пути для покрытия энергодефицита. «Европарламент не имеет никаких полномочий ни отключать SWIFT, ни вводить санкций. Таких разрешений ему никто не давал», — подчеркнул Гердт.
Накануне в ходе пленарного заседания 569 из 682 депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагается отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT и остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» в случае вторжения России на Украину. Документ не является обязательной к исполнению, а выступает как рекомендация Европейскому союзу (ЕС).
ЕП предложил также заблокировать активы российских олигархов и их семей в ЕС и аннулировать визы этих людей. Кроме того, в документе говорится о необходимости остановки строительства атомных электростанций «Росатома». В то же время в ходе выступления в ЕП глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии у союза компетенций для подобных санкций. Кроме того, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о наличии у страны базы для создания аналога SWIFT.
SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. В настоящий момент к ней подключены свыше 11 тыс. финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.