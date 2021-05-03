Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера
Депутаты Национального собрания Армении не избрали исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, запустив тем самым процедуру досрочных парламентских выборов в республике, сообщила пресс-служба парламента.
«Парламент не избрал Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — говорится в сообщении.
За переизбрание Пашиняна проголосовал один человек, трое – против, 75 – воздержались.
Как отмечает «Sputnik Армения», во второй раз вопрос об избрании нового премьера парламент рассмотрит 10 мая, если Пашиняна не изберут снова, то президент республики Армен Саркисян назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.
Пашинян подал в отставку 25 апреля, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут 20 июня.