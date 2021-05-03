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Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера

Ведомости

Депутаты Национального собрания Армении не избрали исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, запустив тем самым процедуру досрочных парламентских выборов в республике, сообщила пресс-служба парламента.

«Парламент не избрал Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — говорится в сообщении.

За переизбрание Пашиняна проголосовал один человек, трое – против, 75 – воздержались.

Как отмечает «Sputnik Армения», во второй раз вопрос об избрании нового премьера парламент рассмотрит 10 мая, если Пашиняна не изберут снова, то президент республики Армен Саркисян назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

Пашинян подал в отставку 25 апреля, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут 20 июня.

Ранее по теме: Пашинян подал в отставку, но продолжит исполнять обязанности премьера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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