Песков прокомментировал информацию о работе Петрова и Боширова на Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что предполагаемые шпионы под именами Александр Петров и Руслан Боширов, якобы причастные к отравлению предателя из Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018., а также ко взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице, могут работать на Кремль.
«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагаются резиденция президента РФ и подразделение администрации президента», — сказал он «РИА Новостям».
«Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием», — добавил Песков.
Ранее журналист-расследователь издания Bellingcat Кристо Грозев заявил чешскому порталу Novinky, что Петров и Боширов, которых, по его словам, на самом деле зовут Александр Мишкин и Анатолий Чепига, получили повышение и теперь работают на Кремль. «Они получили новые рабочие места, потому что больше не могут работать шпионами», — добавил Грозев.
Он подчеркнул, что указанные лица теперь являются важными представителями Кремля для разных регионов России. Журналист также анонсировал скорую публикацию новой информации по данному вопросу.
17 апреля министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские спецслужбы могли быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. Чешское издание Respekt сообщило, что за несколько дней до взрыва по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября, в день взрыва. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление предателя из ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 г. По мнению чешских спецслужб, эти люди посетили склад в деловых целях, подав заявку и используя уже другие паспорта. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, по данным издания, использовал склад для продажи боеприпасов на Украину. Позже Гебрев и его сын были отравлены, но выжили. Ответственность за покушение также возложили на ГРУ.