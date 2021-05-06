Премьер Чехии призвал «успокоить» отношения с Россией

Ранее премьер-министр Бабиш смог убедить главу минюста страны Марию Бенешову в существовании лишь одной актуальной версии взрывов во Врбетице в 2014 г. Перед этим Бенешова рассказала, что ознакомилась с отчетом Службы безопасности и информации (BIS) по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.