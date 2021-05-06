Премьер Чехии призвал «успокоить» отношения с Россией
Отношения между Чехией и Россией, «разогретые эмоциями», необходимо «успокоить», заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, выступая перед депутатами парламента.
«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу», — сказал Бабиш (цитата по ТАСС). По его словам, дипломатические отношения с Россией находятся в кризисе.
Он напомнил, что Россия может включить Чехию в список недружественных государств, который, по заявлениям МИД РФ, сейчас формируется. «Не знаю, мало ли вам этого [возможного включения]?» — обратился Бабиш к депутатам.
Ранее премьер-министр Бабиш смог убедить главу минюста страны Марию Бенешову в существовании лишь одной актуальной версии взрывов во Врбетице в 2014 г. Перед этим Бенешова рассказала, что ознакомилась с отчетом Службы безопасности и информации (BIS) по инциденту и пришла к тому же выводу, что и президент республики Милош Земан. Тот ранее высказался, что взрыв мог произойти из-за неосторожного обращения с боеприпасами, а не из-за российских спецслужб. В то же время Бенешова добавила, что не видела «живой» файл, на основании которого был составлен документ.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Россия причастность к инциденту отрицает. Прага и Москва провели взаимные высылки дипломатов и сократили персонал дипмиссий друг друга до минимума.