В Вашингтоне заявили о нежелании вводить новые санкции против Москвы

«Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала Псаки.