В Вашингтоне заявили о нежелании вводить новые санкции против Москвы
США не хочет вводить новые санкции против России, однако американская сторона оставляет за собой такое право. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки, передает «РИА Новости».
«Когда мы объявили о наших санкциях, мы использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого. Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала Псаки.
По ее словам, Вашингтон заинтересован в выстраивании «более предсказуемых и долгосрочных» отношений с Москвой.
Ранее посольство США в Москве заявило, что с 12 мая прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность американского консульского отдела посольства в Москве сократится на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.
Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылку российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.