МИД прокомментировал решение США по выдаче виз для граждан России

«В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве. Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 чел., то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», — отметили в МИДе.