МИД прокомментировал решение США по выдаче виз для граждан России
МИД России назвал решение США о прекращении выдачи российским гражданам неиммиграционных виз проявлением архаичности и неэффективности дипслужб. Комментарий опубликован в Telegram-канале ведомства.
«На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с. г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Срок оформления российских виз для граждан США после сокращения числа консульских учреждений РФ остался прежним – до 10 дней, напомнили в МИДе.
«В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве. Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 чел., то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», — отметили в МИДе.
Ведомство напомнило, что в данный момент в США командировано 455 российских работников, из них 155 — в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке.
«При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой», — резюмировали в МИДе.
С 12 мая посольство США в Москве прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность американского консульского отдела посольства в Москве сократится на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.
Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылку российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.