В Кремле оценили решение посольства США не выдавать неиммиграционные визы
Для граждан России после решения посольства США о прекращении выдачи неиммиграционных виз ничего не изменится, их и так невозможно получить, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Практически, наверно, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше получать визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется», — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул: первопричина ситуации в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона — «недружественные действия США».
С 12 мая посольство США в Москве прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность американского консульского отдела посольства в Москве сократится на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.
Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылки российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.