Посольство США в Москве будет выдавать только дипломатические визы
Посольство США в Москве с 12 мая сократит количество оказываемых услуг, сообщает пресс-служба американского посольства. В частности, американское посольство прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность консульского отдела своего посольства в Москве сократит на 75%.
В сообщении говорится, что дипломаты получили уведомление российского правительства от 23 апреля о намерении запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.
«Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг», — говорится в сообщении.
Оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы. «Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня крайнего срока, установленного правительством России», — добавили в диппредставительстве.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.
Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылки российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.