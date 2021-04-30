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Посольство США в Москве будет выдавать только дипломатические визы

Ведомости

Посольство США в Москве с 12 мая сократит количество оказываемых услуг, сообщает пресс-служба американского посольства. В частности, американское посольство прекратит выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность консульского отдела своего посольства в Москве сократит на 75%.

В сообщении говорится, что дипломаты получили уведомление российского правительства от 23 апреля о намерении запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.

«Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг», — говорится в сообщении.

Оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено из-за ограниченных возможностей сотрудников выезжать за пределы Москвы. «Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня крайнего срока, установленного правительством России», — добавили в диппредставительстве.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.

Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылки российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.

Ранее по теме: Путин запретил посольствам недружественных стран нанимать персонал в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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