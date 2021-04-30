Посольство США в Москве будет выдавать только дипломатические визы

Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылки российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.