ЕС заплатил залог за освобождение грузинского оппозиционера

Как отмечает агентство, Мелия находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге летом 2019 г. Его освобождение является одним из условий соглашения, которое подписали правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и грузинская оппозиция 19 апреля. После уплаты залога Генпрокуратура Грузии должна обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения Мелии для его последующего освобождения.