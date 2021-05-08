ЕС заплатил залог за освобождение грузинского оппозиционера
Европейский фонд за демократию внес залог в 40 000 лари (более $11 600) за освобождение из тюрьмы главы оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Партия основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представительства ЕС в Грузии.
«Сегодня были выплачены 40 000 лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. <...> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям», — указано в заявлении.
Как отмечает агентство, Мелия находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге летом 2019 г. Его освобождение является одним из условий соглашения, которое подписали правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и грузинская оппозиция 19 апреля. После уплаты залога Генпрокуратура Грузии должна обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения Мелии для его последующего освобождения.
Соглашение правящей партии Грузии с оппозицией состоит из пяти пунктов, оно было подписано для преодоления политического кризиса в стране, текст соглашения был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Первый его пункт, который предусматривает освобождение совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, властями уже выполнен.
Ранее оппозиция Грузии отказалась признать итоги прошедших в конце октября 2020 г. парламентах выборов, по итогам которых победила «Грузинская мечта», и бойкотировала работу парламента.