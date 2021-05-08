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ЕС заплатил залог за освобождение грузинского оппозиционера

Ведомости

Европейский фонд за демократию внес залог в 40 000 лари (более $11 600) за освобождение из тюрьмы главы оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Партия основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представительства ЕС в Грузии.

«Сегодня были выплачены 40 000 лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. <...> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям», — указано в заявлении.

Как отмечает агентство, Мелия находится в тюрьме с 23 февраля из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге летом 2019 г. Его освобождение является одним из условий соглашения, которое подписали правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и грузинская оппозиция 19 апреля. После уплаты залога Генпрокуратура Грузии должна обратиться в суд с требованием изменить меру пресечения Мелии для его последующего освобождения.

Соглашение правящей партии Грузии с оппозицией состоит из пяти пунктов, оно было подписано для преодоления политического кризиса в стране, текст соглашения был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Первый его пункт, который предусматривает освобождение совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, властями уже выполнен.

Ранее оппозиция Грузии отказалась признать итоги прошедших в конце октября 2020 г. парламентах выборов, по итогам которых победила «Грузинская мечта», и бойкотировала работу парламента.

Ранее по теме: Песков заявил об опасности Грузии для российских граждан
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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