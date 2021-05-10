Чехия потребует от России компенсацию в 1 миллиард крон из-за взрывов во Врбетице
Чехия намерена потребовать от России возмещения ущерба на сумму 1 млрд крон (около $47,5 млн) из-за взрывов во Врбетице в 2014 г., к которым, как считают чешские власти, могут быть причастны российские спецслужбы, заявила глава минфина страны Алена Шиллерова, передают «РИА Новости».
Чехия намерена получить компенсацию, по ее словам, в соответствии с международным правом», так как это, по мнению министра, самый простой путь.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Россия причастность к инциденту отрицает. Прага и Москва провели взаимные высылки дипломатов и сократили персонал дипмиссий друг друга до минимума. Позже несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов, так поступили страны Прибалтики, Польша и др.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чешские обвинения «маразматическим парадом». Она напомнила, что с момента взрыва прошло семь лет, за это время причина инцидента не называлась, суда по этому делу тоже не было.