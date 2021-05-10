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Чехия потребует от России компенсацию в 1 миллиард крон из-за взрывов во Врбетице

Ведомости

Чехия намерена потребовать от России возмещения ущерба на сумму 1 млрд крон (около $47,5 млн) из-за взрывов во Врбетице в 2014 г., к которым, как считают чешские власти, могут быть причастны российские спецслужбы, заявила глава минфина страны Алена Шиллерова, передают «РИА Новости».

Чехия намерена получить компенсацию, по ее словам, в соответствии с международным правом», так как это, по мнению министра, самый простой путь.

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Россия причастность к инциденту отрицает. Прага и Москва провели взаимные высылки дипломатов и сократили персонал дипмиссий друг друга до минимума. Позже несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов, так поступили страны Прибалтики, Польша и др.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чешские обвинения «маразматическим парадом». Она напомнила, что с момента взрыва прошло семь лет, за это время причина инцидента не называлась, суда по этому делу тоже не было.

Ранее по теме: Власти Чехии призвали страны ЕС к высылке российских дипломатов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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