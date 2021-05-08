Власти Чехии призвали страны ЕС к высылке российских дипломатов

Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Россия причастность к инциденту отрицает. Прага и Москва провели взаимные высылки дипломатов и сократили персонал дипмиссий друг друга до минимума. Позже несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов, так поступили страны Прибалтики, Польша и др.