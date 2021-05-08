Власти Чехии призвали страны ЕС к высылке российских дипломатов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с его страной, обвинившей Россию в причастности ко взрывам во Врбетице в 2014 году.
«Мы всегда должны это (инцидент во Врбетице. — Прим. ред.) воспринимать так, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, то это, собственно, нападение на всех», — сказал Бабиш в ходе саммита ЕС в Порту (цитата по «РИА Новости»).
Чешский премьер добавил, что по итогам данного саммита никаких решений не ожидается, поскольку он носит неформальный характер, более предметное обсуждение отношений с Москвой запланировано в ходе саммита Евросовета в конце мая.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Россия причастность к инциденту отрицает. Прага и Москва провели взаимные высылки дипломатов и сократили персонал дипмиссий друг друга до минимума. Позже несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов, так поступили страны Прибалтики, Польша и др.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чешские обвинения «маразматическим парадом». Она напомнила, что с момента взрыва прошло семь лет, за это время причина инцидента не называлась, суда по этому делу тоже не было.