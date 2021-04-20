В МИДе назвали «маразмом» расследование взрыва в Чехии
Ситуация с расследованием взрыва на складе боеприпасов в деревне Врбетице в Чехии в 2014 г. — «маразматический парад», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову. Местные власти не знали, что минобороны Чехии сдало склад частным оружейным компаниям, добавила Захарова.
По ее словам, за семь лет с момента взрыва не были названы причины взрыва, его виновники и не состоялся суд, хотя при взрыве погибли два человека. «Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического: было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — отметила Захарова.
Она рассказала, что в ходе расследования выяснилось, что с 2006 г. минобороны Чехии сдавало склад в аренду частным оружейным компаниям. «Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», — добавила Захарова. Профильные ведомства и полиция не проводили там проверок.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее выступил с заявлением, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля.
Кремль с выводами чешских властей о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице не согласился. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «провокационными и недружественными». В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком.