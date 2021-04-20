В МИДе назвали «маразмом» расследование взрыва в Чехии

По ее словам, за семь лет с момента взрыва не были названы причины взрыва, его виновники и не состоялся суд, хотя при взрыве погибли два человека. «Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического: было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — отметила Захарова.