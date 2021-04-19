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Премьер Чехии отказался считать взрыв во Врбетице терроризмом

Ведомости

Взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 г. является нападением на товар болгарского бизнесмена, а не террористическим актом со стороны России, заявил в ходе брифинга премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Я хочу повторить, что это не был акт государственного терроризма, это было нападение на товары, принадлежавшие болгарскому оружейнику», — приводит его слова чешское издание Novinky.

Бабиш добавил, что упомянутый торговец оружием, вероятно, продавал свои товары настроенным против России странам. При этом премьер-министр подчеркнул, что подобные операции недопустимы на территории суверенного государства, и выразил сожаление по поводу смерти двух граждан Чехии.

Ранее Бабиш заявил, что имеющиеся у Чехии улики указывают на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля. После этого Гамачек отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кремль с выводами чешских властей о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице не согласился. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «провокационными и недружественными».

При этом позже генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, узнал Bloomberg. По данным чешского издания Respekt, за несколько дней до взрыва в Врбетице по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября 2014 года, в день взрыва. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 г. 

Ранее по теме: Генпрокурор Чехии связал дело Скрипалей со взрывом в Врбетице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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