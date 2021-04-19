Премьер Чехии отказался считать взрыв во Врбетице терроризмом
Взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 г. является нападением на товар болгарского бизнесмена, а не террористическим актом со стороны России, заявил в ходе брифинга премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
«Я хочу повторить, что это не был акт государственного терроризма, это было нападение на товары, принадлежавшие болгарскому оружейнику», — приводит его слова чешское издание Novinky.
Бабиш добавил, что упомянутый торговец оружием, вероятно, продавал свои товары настроенным против России странам. При этом премьер-министр подчеркнул, что подобные операции недопустимы на территории суверенного государства, и выразил сожаление по поводу смерти двух граждан Чехии.
Ранее Бабиш заявил, что имеющиеся у Чехии улики указывают на причастность российской разведки ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) и Главного разведывательного управления (ГРУ) России. В ответ на это российское Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию страны 19 апреля. После этого Гамачек отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Кремль с выводами чешских властей о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице не согласился. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления «провокационными и недружественными».
При этом позже генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, узнал Bloomberg. По данным чешского издания Respekt, за несколько дней до взрыва в Врбетице по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября 2014 года, в день взрыва. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 г.