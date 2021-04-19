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Генпрокурор Чехии связал дело Скрипалей со взрывом в Врбетице

Ведомости

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Земана. 

По данным чешского издания Respekt, за несколько дней до взрыва в Врбетице по паспортам на россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Чехию въехали два человека, которые покинули страну 16 октября 2014 года, в день взрыва. Эти же паспорта, по заявлению британских властей, использовались россиянами, на которых возложена ответственность за отравление предателя из ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 г. По мнению чешских спецслужб, эти люди посетили склад в деловых целях, подав заявку и используя уже другие паспорта. Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев, по данным издания, использовал склад для продажи боеприпасов на Украину, позднее в отравлении Гебрева и его сына (оба выжили) также обвинили ГРУ.

Ранее первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. Решение было принято после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля.

Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кремль не согласен с выводами властей Чехии о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г., заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Дипломатическая напряженность между Россией и Западом растет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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