В Кремле ответили на обвинения Чехии в причастности России к взрыву в Врбетице
Кремль не согласен с выводами властей Чехии о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г., заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Ранее вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что принял решение выслать из страны 18 россиян — всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию России 19 апреля.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».