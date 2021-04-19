В Кремле ответили на обвинения Чехии в причастности России к взрыву в Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».