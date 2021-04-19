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МИД Чехии назвал реакцию России на высылку дипломатов неожиданно сильной

Ведомости

Реакция российских властей на высылку сотрудников посольства России в Праге была неожиданно сильной, заявил вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек, передает радио iRozhlas.

Ранее Гамачек заявил, что принял решение выслать из страны 18 россиян — всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписало им покинуть территорию России 19 апреля.

«Реакция оказалась сильнее, чем мы ожидали. Мы должны были этого ожидать, но Чехия ничего не сделала. Мы стали жертвами российских операций», — сказал Гамачек.

Он рассказал, что, учитывая действия России, планирует встретиться с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и обсудить возможные дальнейшие шаги. Одним из них может стать сокращение численности сотрудников российского посольства в Чехии.

По мнению Гамачека, высылка чешских дипломатов из Москвы не должна остаться без ответа, потому что был выслан заместитель посла Чехии в России. Он отметил, что из-за действий России парализована работа политического и экономического департаментов посольства в Москве.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Из-за новых улик Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных