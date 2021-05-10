WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане
Американские военные изучают варианты размещения войск, которые должны быть выведены из Афганистана в ближайшие месяцы, в Центральной Азии, например, в Узбекистане и Таджикистане, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что Пентагон нуждается в военных базах для личного состава, артиллерии, БПЛА и авиации, которые бы продолжили поддерживать правительство Афганистана и сдерживать экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России).
Узбекистан и Таджикистан граничат с Афганистан и потому являются оптимальными вариантами, однако эти планы усложняют большое военное присутствие России и растущее присутствие Китая, а также напряженные отношения Вашингтона с этими странами. Военные также рассматривают возможность размещения войск в арабских странах.
Как напоминает издание, у США уже были базы в Киргизии и Узбекистане, однако в 2005 г. и 2014 г. они были свернуты.
Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что, если боевики начнут нападение на войска, США защитят себя и партнеров, «используя все имеющиеся средства».