WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что, если боевики начнут нападение на войска, США защитят себя и партнеров, «используя все имеющиеся средства».