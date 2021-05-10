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WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

Ведомости

Американские военные изучают варианты размещения войск, которые должны быть выведены из Афганистана в ближайшие месяцы, в Центральной Азии, например, в Узбекистане и Таджикистане, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Пентагон нуждается в военных базах для личного состава, артиллерии, БПЛА и авиации, которые бы продолжили поддерживать правительство Афганистана и сдерживать экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России).

Узбекистан и Таджикистан граничат с Афганистан и потому являются оптимальными вариантами, однако эти планы усложняют большое военное присутствие России и растущее присутствие Китая, а также напряженные отношения Вашингтона с этими странами. Военные также рассматривают возможность размещения войск в арабских странах.

Как напоминает издание, у США уже были базы в Киргизии и Узбекистане, однако в 2005 г. и 2014 г. они были свернуты.

Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что, если боевики начнут нападение на войска, США защитят себя и партнеров, «используя все имеющиеся средства».

Ранее по теме: США начали вывод войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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