В минобороны Узбекистана оценили возможность размещения в стране баз США

Ранее The Wall Street Journal выяснил, что Пентагон изучает варианты размещения войск, которые должны быть выведены из Афганистана в ближайшие месяцы, в Центральной Азии, например, в Узбекистане и Таджикистане. США, отметило издание, нуждаются в военных базах для личного состава, артиллерии, БПЛА и авиации, которые бы продолжили поддерживать правительство Афганистана и сдерживать экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России).