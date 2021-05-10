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В минобороны Узбекистана оценили возможность размещения в стране баз США

Ведомости

Размещение иностранных военных баз не предусмотрено оборонной доктриной Узбекистана, заявили в минобороны республики в комментарии «РИА Новости».

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что этот принцип закреплен в конституции.

Ранее The Wall Street Journal выяснил, что Пентагон изучает варианты размещения войск, которые должны быть выведены из Афганистана в ближайшие месяцы, в Центральной Азии, например, в Узбекистане и Таджикистане. США, отметило издание, нуждаются в военных базах для личного состава, артиллерии, БПЛА и авиации, которые бы продолжили поддерживать правительство Афганистана и сдерживать экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России).

Вместе с тем эти планы усложняют военное присутствие России и растущее влияние Китая, поэтому американские военные рассматривают в качестве альтернативы и арабские страны, добавило издание.

Ранее по теме: WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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