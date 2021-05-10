В минобороны Узбекистана оценили возможность размещения в стране баз США
Размещение иностранных военных баз не предусмотрено оборонной доктриной Узбекистана, заявили в минобороны республики в комментарии «РИА Новости».
«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — рассказали в оборонном ведомстве, добавив, что этот принцип закреплен в конституции.
Ранее The Wall Street Journal выяснил, что Пентагон изучает варианты размещения войск, которые должны быть выведены из Афганистана в ближайшие месяцы, в Центральной Азии, например, в Узбекистане и Таджикистане. США, отметило издание, нуждаются в военных базах для личного состава, артиллерии, БПЛА и авиации, которые бы продолжили поддерживать правительство Афганистана и сдерживать экстремистское движение «Талибан» (запрещено в России).
Вместе с тем эти планы усложняют военное присутствие России и растущее влияние Китая, поэтому американские военные рассматривают в качестве альтернативы и арабские страны, добавило издание.