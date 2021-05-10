ЕС анонсировал четвертый пакет санкций против Белоруссии
Евросоюз намерен принять четвертый пакет санкций против Белоруссии в ближайшие недели, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — цитирует ТАСС Борреля.
В феврале этого года Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 г. санкции против представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и семь компаний. Также США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США.
В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.