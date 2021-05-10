ЕС анонсировал четвертый пакет санкций против Белоруссии

В феврале этого года Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 г. санкции против представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и семь компаний. Также США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США.