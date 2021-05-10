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ЕС анонсировал четвертый пакет санкций против Белоруссии

Ведомости

Евросоюз намерен принять четвертый пакет санкций против Белоруссии в ближайшие недели, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Власти в Минске теперь начали гонения против польского сообщества. Мы готовим новый блок санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели», — цитирует ТАСС Борреля.

В феврале этого года Евросоюз продлил до 28 февраля 2022 г. санкции против представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и семь компаний. Также США ввели санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

Ранее по теме: Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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