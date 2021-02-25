Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах», — говорится в заявлении. Там отмечается, что санкции нацелены на «экономических игроков, включая бизнесменов и компании, которые получают выгоды или поддерживают режим Александра Лукашенко».