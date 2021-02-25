Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии
Евросоюз продлил на один год санкции против представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и семь компаний. Об этом говорится в заявлении совета ЕС.
«Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах», — говорится в заявлении. Там отмечается, что санкции нацелены на «экономических игроков, включая бизнесменов и компании, которые получают выгоды или поддерживают режим Александра Лукашенко».
19 февраля госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США. В список попавших под санкции входят высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, судьи и прокуроры, причастные к осуждению участников протестов и журналистов. Имена людей, в отношении которых ввели ограничения, в заявлении госдепа не уточняются.
9 августа 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.