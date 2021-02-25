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Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии

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Евросоюз продлил на один год санкции против представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко и семь компаний. Об этом говорится в заявлении совета ЕС. 

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить до 28 февраля 2022 года запретительные меры против высокопоставленных государственных чиновников Белоруссии за насильственные репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, а также лиц, ответственных за нарушения на выборах», — говорится в заявлении. Там отмечается, что санкции нацелены на «экономических игроков, включая бизнесменов и компании, которые получают выгоды или поддерживают режим Александра Лукашенко».

19 февраля госдепартамент США ввел санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, «ответственных за подрыв демократии», лишив их права на въезд в США. В список попавших под санкции входят высокопоставленные чиновники из судебной сферы, руководители правоохранительных органов и рядовые сотрудники, судьи и прокуроры, причастные к осуждению участников протестов и журналистов. Имена людей, в отношении которых ввели ограничения, в заявлении госдепа не уточняются.

9 августа 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных