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Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера

Ведомости

Парламент Армении повторно не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, теперь Национальное собрание страны будет распущено, сообщает Sputnik Армения.

«Против проголосовал один депутат, еще один — за, 76 парламентариев воздержались. 25 депутатов не приняли участия в голосовании», — передает издание.

По словам спикера парламента Арарата Мирзояна, до избрания нового состава парламента старый продолжает действовать в обычном режиме, поэтому депутаты встретятся снова на ближайших заседаниях.

3 мая депутаты Национального собрания Армении также не избрали Пашиняна премьер-министром. За переизбрание Пашиняна проголосовал один человек, трое — против, 75 — воздержались.

Пашинян подал в отставку 25 апреля, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут 20 июня.

Ранее по теме: Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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