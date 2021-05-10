Парламент Армении во второй раз не избрал Пашиняна на пост премьера
Парламент Армении повторно не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, теперь Национальное собрание страны будет распущено, сообщает Sputnik Армения.
«Против проголосовал один депутат, еще один — за, 76 парламентариев воздержались. 25 депутатов не приняли участия в голосовании», — передает издание.
По словам спикера парламента Арарата Мирзояна, до избрания нового состава парламента старый продолжает действовать в обычном режиме, поэтому депутаты встретятся снова на ближайших заседаниях.
3 мая депутаты Национального собрания Армении также не избрали Пашиняна премьер-министром. За переизбрание Пашиняна проголосовал один человек, трое — против, 75 — воздержались.
Пашинян подал в отставку 25 апреля, но продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, которые, как ожидается, пройдут 20 июня.