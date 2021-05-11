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Россия заподозрила США в вовлечении других стран в создание биооружия

Ведомости

США разрабатывают для различных стран индивидуальные планы по биологическим исследованиям, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замсекретаря Совбеза России Юрия Аверьянова.

«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — пояснил Аверьянов.

Такая работа, по словам Аверьянова, идет «через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

В апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» говорил, что у Совета безопасности есть веские основания полагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях вблизи границ России и Китая.

Ранее по теме: Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных