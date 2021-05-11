Россия заподозрила США в вовлечении других стран в создание биооружия
США разрабатывают для различных стран индивидуальные планы по биологическим исследованиям, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на первого замсекретаря Совбеза России Юрия Аверьянова.
«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — пояснил Аверьянов.
Такая работа, по словам Аверьянова, идет «через жесткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения», «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».
В апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту» говорил, что у Совета безопасности есть веские основания полагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях вблизи границ России и Китая.