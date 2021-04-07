Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России
У Совета безопасности есть веские основания полагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях, расположенных вблизи российских и китайских границ, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».
«Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — сказал глава ведомства.
Патрушев также добавил, что у США «не все в порядке» с химическим оружием. Он пояснил, что изначально у американцев его было на треть меньше, чем у России, однако Москва уничтожила свои запасы, а Вашингтон — нет. Так, США продлили срок до полного устранения химоружия до 2023 г., подчеркнул Патрушев.
Ранее страны Запада обвинили Россию в применении боевого химического оружия из группы «Новичок» в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Его состояние резко ухудшилось 20 августа 2020 г. во время перелета из Томска в Москву. Российские врачи не нашли следов яда в организме пациента в отличие от специалистов в берлинской клинике «Шарите». При этом российская Генпрокуратура неоднократно запрашивала у Берлина информацию о результатах обследования основателя ФБК, но не получила необходимых для возбуждения дела сведений.