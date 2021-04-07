Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России

Патрушев также добавил, что у США «не все в порядке» с химическим оружием. Он пояснил, что изначально у американцев его было на треть меньше, чем у России, однако Москва уничтожила свои запасы, а Вашингтон — нет. Так, США продлили срок до полного устранения химоружия до 2023 г., подчеркнул Патрушев.