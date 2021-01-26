Патрушев объяснил интерес Запада к Навальному
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексей Навальный необходим странам Запада для дестабилизации ситуации в России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».
«Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов», — сказал Патрушев. По его словам, Навальный, неоднократно грубо нарушал российское законодательство, «занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах».
«Как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом», — сказал Патрушев.
Навальный был арестован 18 января, на следующий день после своего прибытия из Германии, где проходил лечение. Об аресте основателя ФБК ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), которая мотивировала это нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Согласно решению суда, в 2015 г. Навальный получил 3,5 лет условно и в течение пяти лет был обязан два раза в месяц подтверждать свое местонахождение в компетентных органах.
Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, а также ряде крупных и средних городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, с требованием отпустить его из-под ареста. В некоторых местах акции переросли в столкновения с полицией. Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.