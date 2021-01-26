Патрушев объяснил интерес Запада к Навальному

Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». 23 января в Москве, Санкт-Петербурге, а также ряде крупных и средних городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, с требованием отпустить его из-под ареста. В некоторых местах акции переросли в столкновения с полицией. Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.