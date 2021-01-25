Число уголовных дел против участников протестов 23 января растет

22 января СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий с помощью интернета). По данным главы «Агоры» Павла Чикова, фигурантов по делу пока нет, однако идут массовые допросы несовершеннолетних участников протестов по всей стране. 23 января стало известно о возбуждении еще двух дел по статье о призывах к массовым беспорядкам в Ростове-на-Дону и Новосибирске.