Число уголовных дел против участников протестов 23 января растет

Число уголовных дел против участников протестов 23 января растетВ Москве на вечер 25 января административные материалы оформлены на 30% задержанных
Участники протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января стали фигурантами уголовных дел, часть была возбуждена еще до начала митингов. Еще 21 января Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) через соцсети.
22 января СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий с помощью интернета). По данным главы «Агоры» Павла Чикова, фигурантов по делу пока нет, однако идут массовые допросы несовершеннолетних участников протестов по всей стране. 23 января стало известно о возбуждении еще двух дел по статье о призывах к массовым беспорядкам в Ростове-на-Дону и Новосибирске.