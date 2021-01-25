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Число уголовных дел против участников протестов 23 января растет

В Москве на вечер 25 января административные материалы оформлены на 30% задержанных
Константин Гликин
Ни одного дела против полицейских возбуждено не было, в Москве и Петербурге продолжались проверки о применении ими силы минимум в двух случаях /Евгений Разумный / Ведомости

Участники протестных акций в поддержку Алексея Навального 23 января стали фигурантами уголовных дел, часть была возбуждена еще до начала митингов. Еще 21 января Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) через соцсети.

22 января СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий с помощью интернета). По данным главы «Агоры» Павла Чикова, фигурантов по делу пока нет, однако идут массовые допросы несовершеннолетних участников протестов по всей стране. 23 января стало известно о возбуждении еще двух дел по статье о призывах к массовым беспорядкам в Ростове-на-Дону и Новосибирске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных