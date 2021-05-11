Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу, следует из информации электронной базы нижней палаты парламента.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он внесен в связи с тем, что «США под надуманным предлогом вышли из Договора», что «существенно нарушило баланс интересов государств — участников Договора», в связи с чем «возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации». «В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора», — говорится в документе.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
В связи с выходом США из договора в ноябре 2020 г. 15 января 2021 г. МИД России объявил о начале процедуры выхода России из соглашения. В свою очередь, поводом выхода Вашингтона из договора, по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы.