Путин внес в Госдуму законопроект о выходе России из Договора по открытому небу

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он внесен в связи с тем, что «США под надуманным предлогом вышли из Договора», что «существенно нарушило баланс интересов государств — участников Договора», в связи с чем «возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации». «В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора», — говорится в документе.