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Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу

Ведомости

Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе.

15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу, пояснив, что выход США из договора существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения. Поводом выхода США из договора, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

Ранее по теме: В МИД России заявили об угрозе развала Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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