Правительство одобрило денонсацию Договора по открытому небу
Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ предложение о денонсации Договора по открытому небу, подписанного в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — говорится в документе.
15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу, пояснив, что выход США из договора существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения. Поводом выхода США из договора, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.