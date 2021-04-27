В МИД России заявили об угрозе развала Договора по открытому небу
Россия при сохранении статус-кво выйдет из Договора по открытому небу до конца мая, сообщил руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Пока же всё идет к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует. При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца мая», — сказал Гаврилов.
По его словам, правительство в ближайшие дни представит президенту России Владимиру Путину законопроект о выходе России из договора. Затем документ будет внесен на рассмотрение в парламент.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.
15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая уже бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора. Поводом для такого решения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России.
Нынешний президент США Джо Байден критиковал решение Трампа выйти из договора, однако в данный момент его команда не дает однозначного ответа, вернется ли Вашингтон к выполнению соглашения.