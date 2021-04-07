США призвали Россию «вернуться к соблюдению» Договора по открытому небу

Решение о выходе из соглашения принял экс-президент США Дональд Трамп 22 ноября 2020 г. Договор действовал с 1992 года и позволял России и западным странам проводить невооруженные разведывательные полеты над территорией друг друга. Представители администрации Трампа заявляли, что Москва нарушила соглашение и ограничила полеты западных самолетов над территорией России, при этом сама совершала полеты над США и собирала информацию об американской инфраструктуре.