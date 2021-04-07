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США призвали Россию «вернуться к соблюдению» Договора по открытому небу

Ведомости

России следует соблюдать Договор об открытом небе, однако США пока не принимали решения о возвращении в соглашение, заявили в американском Госдепартаменте.

«Мы призываем Россию предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора», — заявил представитель госдепартамента (цитата по «РИА Новости»). В ведомстве добавили, что «решение по будущему участию США в Договоре по открытому небу не принималось».

«США активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с союзниками и партнерами», — сказал представитель госдепартамента.

Решение о выходе из соглашения принял экс-президент США Дональд Трамп 22 ноября 2020 г. Договор действовал с 1992 года и позволял России и западным странам проводить невооруженные разведывательные полеты над территорией друг друга. Представители администрации Трампа заявляли, что Москва нарушила соглашение и ограничила полеты западных самолетов над территорией России, при этом сама совершала полеты над США и собирала информацию об американской инфраструктуре. 

15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая уже бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора. Поводом для такого решения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России.

Нынешний президент США Джо Байден критиковал решение Трампа выйти из договора, однако в данный момент его команда не дает однозначного ответа, вернется ли Вашингтон к выполнению соглашения.

Ранее по теме: США откажутся от выполнявших наблюдательные полеты над Россией самолетов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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