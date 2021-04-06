США откажутся от выполнявших наблюдательные полеты над Россией самолетов
Военные силы США решили отказаться от самолетов, которые почти 30 лет использовались для наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу, сообщила The Wall Street Journal.
Член палаты представителей США, бригадный генерал ВВС в отставке Дон Бэкон отметил, что самолетам почти по 60 лет, их эксплуатация слишком дорогая. Он рассказал, что самолеты отправят на кладбище авиационной техники, где их разберут на детали и порежут на металлолом.
Речь идет о двух самолетах OC-135B, сообщила WSJ представитель ВВС США. По ее словам, самолеты больше не нужны и в ближайшие пару месяцев их отправят на свалку авиационной техники на базе Дэвис-Монтан в штате Аризона.
Издание отметило, что такое решение властей США вызывает вопрос, планирует ли президент Соединенных штатов Джо Байден присоединяться к Договору по открытому небу (ДОН). Решение о выходе из соглашения принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Договор действовал с 1992 года и позволял России и западным странам проводить невооруженные разведывательные полеты над территорией друг друга.
Представители администрации Трампа заявляли, что Москва нарушила соглашение и ограничила полеты западных самолетов над территорией России, при этом сама совершала полеты над США и собирала информацию об американской инфраструктуре.
Во время президентской кампании Байден раскритиковал решение Трампа, но не сказал, планирует ли вновь вступать в соглашение. Представитель Совета нацбезопасности США рассказал, что администрация все еще рассматривает этот вопрос и ведет переговоры с союзниками.
Однако по словам представителя Совета национальной безопасности США, нынешняя администрация еще рассматривает вопрос возвращения к Договору по открытому небу. «Мы примем решение в должное время, и это решение не связано с ранее запланированными мероприятиями, касающимися стареющего оборудования», — сказал собеседник.
15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая уже бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора. Поводом для такого решения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России.