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США откажутся от выполнявших наблюдательные полеты над Россией самолетов

Ведомости

Военные силы США решили отказаться от самолетов, которые почти 30 лет использовались для наблюдательных полетов над Россией в рамках Договора по открытому небу, сообщила The Wall Street Journal. 

Член палаты представителей США, бригадный генерал ВВС в отставке Дон Бэкон отметил, что самолетам почти по 60 лет, их эксплуатация слишком дорогая. Он рассказал, что самолеты отправят на кладбище авиационной техники, где их разберут на детали и порежут на металлолом.

Речь идет о двух самолетах OC-135B, сообщила WSJ представитель ВВС США. По ее словам, самолеты больше не нужны и в ближайшие пару месяцев их отправят на свалку авиационной техники на базе Дэвис-Монтан в штате Аризона.

Издание отметило, что такое решение властей США вызывает вопрос, планирует ли президент Соединенных штатов Джо Байден присоединяться к Договору по открытому небу (ДОН). Решение о выходе из соглашения принял предшественник Байдена Дональд Трамп. Договор действовал с 1992 года и позволял России и западным странам проводить невооруженные разведывательные полеты над территорией друг друга. 

Представители администрации Трампа заявляли, что Москва нарушила соглашение и ограничила полеты западных самолетов над территорией России, при этом сама совершала полеты над США и собирала информацию об американской инфраструктуре. 

Во время президентской кампании Байден раскритиковал решение Трампа, но не сказал, планирует ли вновь вступать в соглашение. Представитель Совета нацбезопасности США рассказал, что администрация все еще рассматривает этот вопрос и ведет переговоры с союзниками. 

Однако по словам представителя Совета национальной безопасности США, нынешняя администрация еще рассматривает вопрос возвращения к Договору по открытому небу. «Мы примем решение в должное время, и это решение не связано с ранее запланированными мероприятиями, касающимися стареющего оборудования», — сказал собеседник.

15 января МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Там пояснили, что выход США из договора 22 ноября 2020 г. существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности. В конце мая уже бывший президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора. Поводом для такого решения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России.

Ранее по теме: Россия готова пересмотреть свою позицию по выходу из Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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